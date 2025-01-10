В Польше начали следствие в отношении четырех офицеров армии, которым инкриминируют ненадлежащий надзор за оружием после того, как десятки противотанковых мин по ошибке оказались на мебельном складе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Накануне несколько польских СМИ сообщили, что летом 2024 года под Щецином солдаты не смогли разгрузить весь поезд с военной техникой, там остались противотанковые мины, которые впоследствии были найдены на складе компании IKEA.

Ответственным за инцидент назвали руководителя Инспекции обеспечения Вооруженных сил Польши генерал-майора Артура Кемпчиньского, который скрывал инцидент с минами от руководства.

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На фоне скандала Министерство обороны Польши в четверг, 9 января, заявило об увольнении Кемпчиньского с должности, не назвав причин.

В прокуратуре Польши в пятницу сообщили РАР, что дело о пропавших минах находилось под следствием отдела военных дел Щецинско-Небушевской окружной прокуратуры с августа 2024 года.

"В этом деле обвинения предъявлены четырем людям – трем солдатам с материального склада в Мостах (Западнопоморское воеводство) и одному солдату с материального склада в Гайнувке (Подляское воеводство). Обвинения касаются ненадлежащего надзора за военным имуществом в виде мин", – сказали в прокуратуре.

Там добавили, что в деле речь идет о 240 минах, которые содержались в нескольких ящиках, а позже они были изъяты и перевезены в надлежащее место.

По инкриминируемым обвинениям офицерам грозит в общей сложности до пяти лет лишения свободы, уточняет РАР.

Напомним, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов Carl Gustaf, которые закупают для армии страны.