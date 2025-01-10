Місто в Чорногорії, де сталась масова стрілянина, вимагає відставок топпосадовців

Міська рада чорногорського міста Цетинє, де 1 січня сталась масова стрілянина з 12 загиблими, ухвалила заяву із закликом до відставки вищих посадовців у сфері безпеки і збільшення кількості поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Місцева скупщина (міська рада) Цетинє ухвалила кілька рішень, вимагаючи заміни всього керівництва сектору безпеки і виконувача обовʼязків директора поліції Чорногорії Лазаря Сцепановича.

У рішенні підкреслюється, що відставки посадовців мають стати "актом взяття на себе об'єктивної і професійної відповідальності, щоб підтвердити наявність інституційної готовності і волі до серйозних і необхідних реформ у секторі безпеки".

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Міська рада Цетинє закликала до незалежного міжнародного розслідування, яке б визначило персональну відповідальність і конкретні недоліки в роботі сектору безпеки.

Вона також вимагає "оцінки поточної ситуації з безпекою в Цетинє, яка, серед іншого, міститиме інформацію про те, чи гарантована безпека громадянам столиці".

Як повідомлялось, 45-річний Ако Мартинович 1 січня влаштував масову стрілянину і протягом багатьох годин переховувався від поліції, а згодом скоїв самогубство.

Усього загинули 12 людей, ще одна жертва стрілянини пізніше померла в лікарні від отриманих травм.

На тлі резонансної стрілянини влада Чорногорії оголосила про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.