Город в Черногории, где произошла массовая стрельба, требует отставок топ-чиновников

Городской совет черногорского города Цетине, где 1 января произошла массовая стрельба с 12 погибшими, принял заявление с призывом к отставке высших должностных лиц в сфере безопасности и увеличению количества полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Местная скупщина (городской совет) Цетине приняла несколько решений, требуя замены всего руководства сектора безопасности и исполняющего обязанности директора полиции Черногории Лазаря Сцепановича.

В решении подчеркивается, что отставки чиновников должны стать "актом взятия на себя объективной и профессиональной ответственности, чтобы подтвердить наличие институциональной готовности и воли к серьезным и необходимым реформам в секторе безопасности".

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Городской совет Цетине призвал к независимому международному расследованию, которое бы определило персональную ответственность и конкретные недостатки в работе сектора безопасности.

Он также требует "оценки текущей ситуации с безопасностью в Цетине, которая, среди прочего, будет содержать информацию о том, гарантирована ли безопасность гражданам столицы".

Как сообщалось, 45-летний Ако Мартинович 1 января устроил массовую стрельбу и в течение многих часов скрывался от полиции, а затем совершил самоубийство.

Всего погибли 12 человек, еще одна жертва стрельбы позже умерла в больнице от полученных травм.

На фоне резонансной стрельбы власти Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием.