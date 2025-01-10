ЗМІ: Помічник премʼєра Британії таємно їздив у ЄС для налагодження відносин

Керівник апарату премʼєра Британі Кіра Стармера Морган Максвіні у грудні 2024 року здійснив непублічний візит до Брюсселя в межах зусиль Лондона з налагодження відносин із ЄС.

Про це The Guardian дізнався від джерела в британському уряді, пише "Європейська правда".

Максвіні, за даними ЗМІ, був у Брюсселі незадовго до Різдва, де зустрівся з європейськими колегами.

Про зустріч публічно не повідомлялось, бо нинішній британський уряд, за словами джерела The Guardian, "віддає перевагу тому, щоб приватні зустрічі залишалися приватними, а не намагається використовувати ЗМІ як інструмент під час переговорів".

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До цього помічник Стармера вже зустрічався з представниками Дональда Трампа у Флориді та Вашингтоні.

Водночас з огляду на невеликий досвід Максвіні в зовнішній політиці премʼєр Британії планує призначити нового старшого радника з питань зовнішньої політики, а також представника для переговорів з ЄС.

За даними джерел The Guardian, британський уряд у відносинах з ЄС прагне більш безперешкодної торгівлі, але не за рахунок додаткової міграції, а також покращити відносини у сфері оборони, енергетики та торгівлі.

Прем'єр-міністр Кір Стармер зобов'язався "перезавантажити" відносини між Великою Британією та ЄС і раніше заявляв, що прагнутиме укласти кращу угоду про торгівлю, ніж та, яку уклав Борис Джонсон наприкінці 2020 року.

Стармер заявив, що хоче зміцнити відносини з ЄС. У жовтні він здійснив свій перший візит до Брюсселя після того, як став прем'єр-міністром, де його тепло прийняла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.