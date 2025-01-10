СМИ: Помощник премьера Британии тайно ездил в ЕС для налаживания отношений

Руководитель аппарата премьера Британии Кира Стармера Морган Максвини в декабре 2024 года совершил непубличный визит в Брюссель в рамках усилий Лондона по налаживанию отношений с ЕС.

Об этом The Guardian узнал от источника в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Максвини, по данным СМИ, был в Брюсселе незадолго до Рождества, где встретился с европейскими коллегами.

О встрече публично не сообщалось, потому что нынешнее британское правительство, по словам источника The Guardian, "предпочитает, чтобы частные встречи оставались частными, а не пытается использовать СМИ как инструмент во время переговоров".

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До этого помощник Стармера уже встречался с представителями Дональда Трампа во Флориде и Вашингтоне.

В то же время, учитывая небольшой опыт Максвини во внешней политике, премьер Британии планирует назначить нового старшего советника по вопросам внешней политики, а также представителя для переговоров с ЕС.

По данным источников The Guardian, британское правительство в отношениях с ЕС стремится к более беспрепятственной торговле, но не за счет дополнительной миграции, а также улучшить отношения в сфере обороны, энергетики и торговли.

Премьер-министр Кир Стармер обязался "перезагрузить" отношения между Великобританией и ЕС и ранее заявлял, что будет стремиться заключить лучшее соглашение о торговле, чем то, которое заключил Борис Джонсон в конце 2020 года.

Стармер заявил, что хочет укрепить отношения с ЕС. В октябре он совершил свой первый визит в Брюссель после того, как стал премьер-министром, где его тепло приняла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.