У Литві виник скандал навколо нового заступника міністра фінансів Валентина Гаврилова, який вітав своїх підписників у Facebook із Днем перемоги – 9 травня, а також стверджував, що продовжить відзначати цю дату, оскільки вона важлива для його сім'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Гаврилов підтвердив, що 9 травня відвідує Антакальніський цвинтар, де поховані радянські солдати. Він додав, що планує продовжувати це робити.

"Для нашої сім'ї ця дата завжди була важливою. Так, я розумію нинішній контекст, але зберігаю повагу до пам'яті моїх дідів та інших родичів, які загинули на війні. Ми намагаємося підтримувати цю традицію: 9 травня, а якщо не виходить, то 8-го або 10-го, їдемо на Антакальніське кладовище, щоб покласти квіти на символічні могили", – прокоментував він.

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Ситуація викликала невдоволення серед членів Соціал-демократичної партії, членом якої є Гаврилов. Руслан Баранов, заступник голови комітету з міжнародних справ партії, у Facebook закликав його піти у відставку.

Водночас інші соціал-демократи захищають Гаврилова. Раса Будбергіте назвала заступника міністра лояльним громадянином Литви, зазначивши, що він має визнати помилки минулого.

Партійне керівництво планує рекомендувати Гаврилову відмовитися від відвідування кладовища 9 травня.

Колишній міністр культури, депутат від фракції лібералів Сейму Симонас Кайріс назвав дії Гаврилова прикладом "побутового совєтизму".

Президент Гітанас Науседа через своїх радників висловив думку, що особиста позиція заступника міністра в контексті займаної ним посади незрозуміла і неприйнятна.

8 травня – офіційна дата закінчення Другої світової війни, коли 1945 року було підписано акт капітуляції Німеччини.

Однак у СРСР і деяких пострадянських країнах війна з нацистською Німеччиною офіційно завершилася 9 травня. Литва не святкує цієї дати, оскільки після війни опинилася під радянською окупацією.

У минулому Гаврилов також писав у соцмережах, що Литві не потрібно збільшувати витрати на оборону, але тепер стверджує, що змінив свою думку через зміну геополітичної ситуації.

Заступник міністра наголосив, що підтримує Україну і готовий захищати Литву в разі агресії.

Нагадаємо, у листопаді у Литві поліція почала розслідування щодо найбільшого литовського онлайн-маркетплейсу Pigu.lt через товари з забороненою радянською символікою.

Згідно із законодавством Литви, за поширення або публічну демонстрацію комуністичної символіки фізичним особам загрожує штраф у розмірі від 300 до 700 євро.

У жовтні уряд Литви схвалив пропозицію заборонити не лише розповсюдження та демонстрацію нацистської та радянської символіки, але й її імпорт або транзит.