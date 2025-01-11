В Литве возник скандал вокруг нового заместителя министра финансов Валентина Гаврилова, который поздравлял своих подписчиков в Facebook с Днем победы – 9 мая, а также утверждал, что продолжит отмечать эту дату, поскольку она важна для его семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Гаврилов подтвердил, что 9 мая посещает Антакальнское кладбище, где похоронены советские солдаты. Он добавил, что планирует продолжать это делать.

"Для нашей семьи эта дата всегда была важной. Да, я понимаю нынешний контекст, но сохраняю уважение к памяти моих дедов и других родственников, погибших на войне. Мы стараемся поддерживать эту традицию: 9 мая, а если не получается, то 8-го или 10-го, едем на Антакальнское кладбище, чтобы возложить цветы на символические могилы", – прокомментировал он.

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Ситуация вызвала недовольство среди членов Социал-демократической партии, членом которой является Гаврилов. Руслан Баранов, заместитель председателя комитета по международным делам партии, в Facebook призвал его уйти в отставку.

В то же время другие социал-демократы защищают Гаврилова. Раса Будбергите назвала заместителя министра лояльным гражданином Литвы, отметив, что он должен признать ошибки прошлого.

Партийное руководство планирует рекомендовать Гаврилову отказаться от посещения кладбища 9 мая.

Бывший министр культуры, депутат от фракции либералов Сейма Симонас Кайрис назвал действия Гаврилова примером "бытового советизма".

Президент Гитанас Науседа через своих советников выразил мнение, что личная позиция заместителя министра в контексте занимаемой им должности непонятна и неприемлема.

8 мая – официальная дата окончания Второй мировой войны, когда в 1945 году был подписан акт капитуляции Германии.

Однако в СССР и некоторых постсоветских странах война с нацистской Германией официально завершилась 9 мая. Литва не празднует эту дату, поскольку после войны оказалась под советской оккупацией.

В прошлом Гаврилов также писал в соцсетях, что Литве не нужно увеличивать расходы на оборону, но теперь утверждает, что изменил свое мнение из-за изменения геополитической ситуации.

Заместитель министра подчеркнул, что поддерживает Украину и готов защищать Литву в случае агрессии.

Напомним, в ноябре в Литве полиция начала расследование в отношении крупнейшего литовского онлайн-маркетплейса Pigu.lt из-за товаров с запрещенной советской символикой.

Согласно законодательству Литвы, за распространение или публичную демонстрацию коммунистической символики физическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 700 евро.

В октябре правительство Литвы одобрило предложение запретить не только распространение и демонстрацию нацистской и советской символики, но и ее импорт или транзит.