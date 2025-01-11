Німеччина виділить 400 мільйонів євро на модернізацію військово-морської авіації
Німеччина планує інвестувати близько 400 мільйонів євро у будівництво нових військово-морських літаків і модернізацію авіабази.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відвідування бази в Північному морі напередодні, його цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".
За словами Пісторіуса, інвестиції дадуть змогу перетворити військово-морську авіабазу Нордхольц на найсучасніший військовий аеродром у Європі протягом наступного десятиліття.
Наразі проводиться модернізація всіх систем озброєння морської авіації.
База буде оснащена вісьмома морськими патрульними літаками Boeing P-8A Poseidon, а також 49 вертольотами NHIndustries NH90.
Нові вертольоти і літаки потребуватимуть створення нової інфраструктури на базі.
За даними ВМС Німеччини, у завдання військово-морської авіабази Нордхольц входить спостереження за великими акваторіями і ведення морської війни з повітря проти цілей над і під поверхнею.
Військово-морські льотчики також проводять пошуково-рятувальні операції і перевезення особового складу та обладнання.
Напередодні Пісторіус попередив, що загроза гібридних атак РФ проти західних країн в Балтійському морі зберігається постійно.
Нагадаємо, високовольтна підводна лінія Estlink 2 отримала механічні пошкодження вдень 25 грудня. Основною версією є її пошкодження якорем танкера Eagle S, який зараховують до "тіньового флоту" Росії. На ремонт ЛЕП знадобиться приблизно пів року.
Повідомлялося і про інші інциденти з кабелями.
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