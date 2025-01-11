ЗМІ: Розвідспільнота США розділилась у думках щодо причин "гаванського синдрому"

Розвідувальні відомства США розділились у думках щодо причин так званого "гаванського синдрому" – інциденти, про які вперше стало відомо в 2016 році.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Явище отримало назву "гаванський синдром" після того, як співробітники посольства США на Кубі почали скаржитися на цю хворобу в 2016 році.

Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, порушення рівноваги і нездатність зосередитися.

Реклама:

Симптоми, які тривали місяцями, супроводжувалися скаргами жертв на біль у вухах і відчуття сильного тиску в голові.

Зараз, як зазначає агентство, дві з семи розвідувальних служб США відмовилися від попередніх оцінок про те, що іноземні супротивники країни непричетні до досі незрозумілих інцидентів зі здоров'ям серед державних службовців за кордоном.

В опублікованій напередодні доповіді, на яку посилається агентство, йдеться, що більша частина американської розвідувальної спільноти досі вважає "дуже малоймовірним", що "іноземний противник несе відповідальність за події, про які повідомлялося як про можливі аномальні інциденти зі здоров'ям".

Але два розвідувальних відомства, назви яких не наводяться, тепер змінили свої позиції на основі оцінки, що певні країни досягають прогресу в дослідженнях і розробці озброєнь.

На думку одного з підрозділів розвідспільноти США, існує "приблизно рівна ймовірність" того, що іноземний суб'єкт справді використав нову зброю або прототип пристрою для заподіяння шкоди невеликій групі "співробітників уряду США, які повідомили про медичні симптоми або сенсорні явища".

Інше відомство дало "приблизно рівні шанси" на те, що іноземний суб'єкт розробив таку зброю, йдеться в повідомленні.

У доповіді наголошується, що обидва відомства мають невисокий рівень довіри до своїх висновків.

П'ять агентств, які дотримуються оцінки 2023 року, вважають, що "дуже малоймовірно", що іноземний суб'єкт застосував нову зброю або прототип пристрою".

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт вказав, що нова доповідь підкреслює необхідність подальшого розслідування інцидентів.

У квітні минулого року журналісти-розслідувачі заявили про нові докази того, що серйозні проблеми зі здоров'ям - так званий "гаванський синдром" - в американських посадовців могли бути спричинені російською військовою розвідкою.

Тоді у Білому домі заявляли, що не бачать зв'язку з випадками так званого "гаванського синдрому" і діями спецслужб РФ.

При цьому приблизно в той самий час у Пентагоні підтвердили, що один з посадовців відомства мав симптоми, схожі на "гаванський синдром", під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році.