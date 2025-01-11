СМИ: Разведсообщество США разделилось во мнениях о причинах "гаванского синдрома"

Разведывательные ведомства США разделились во мнениях относительно причин так называемого "гаванского синдрома" – инциденты, о которых впервые стало известно в 2016 году.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Явление получило название "гаванский синдром" после того, как сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на эту болезнь в 2016 году.

Жертвы страдали от целого ряда загадочных проблем со здоровьем, включая потерю слуха, бессонницу, потерю памяти, нарушение равновесия и неспособность сосредоточиться.

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Симптомы, которые продолжались месяцами, сопровождались жалобами жертв на боль в ушах и ощущение сильного давления в голове.

Сейчас, как отмечает агентство, две из семи разведывательных служб США отказались от предыдущих оценок о том, что иностранные противники страны непричастны к до сих пор необъяснимым инцидентам со здоровьем среди государственных служащих за рубежом.

В опубликованном накануне докладе, на который ссылается агентство, говорится, что большая часть американского разведывательного сообщества до сих пор считает "очень маловероятным", что "иностранный противник несет ответственность за события, о которых сообщалось как о возможных аномальных инцидентах со здоровьем".

Но два разведывательных ведомства, названия которых не приводятся, теперь изменили свои позиции на основе оценки, что определенные страны достигают прогресса в исследованиях и разработке вооружений.

По мнению одного из подразделений разведсообщества США, существует "примерно равная вероятность" того, что иностранный субъект действительно использовал новое оружие или прототип устройства для причинения вреда небольшой группе "сотрудников правительства США, которые сообщили о медицинских симптомах или сенсорных явлениях".

Другое ведомство дало "примерно равные шансы" на то, что иностранный субъект разработал такое оружие, говорится в сообщении.

В докладе отмечается, что оба ведомства имеют невысокий уровень доверия к своим выводам.

Пять агентств, которые придерживаются оценки 2023 года, считают, что "очень маловероятно", что иностранный субъект применил новое оружие или прототип устройства".

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт указал, что новый доклад подчеркивает необходимость дальнейшего расследования инцидентов.

В апреле прошлого года журналисты-расследователи заявили о новых доказательствах того, что серьезные проблемы со здоровьем – так называемый "гаванский синдром" – у американских чиновников могли быть вызваны российской военной разведкой.

Тогда в Белом доме заявляли, что не видят связи со случаями так называемого "гаванского синдрома" и действиями спецслужб РФ.

При этом примерно в то же время в Пентагоне подтвердили, что один из чиновников ведомства имел симптомы, похожие на "гаванский синдром", во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.