В партии Шольца считают нецелесообразной дополнительную миллиардную помощь Украине перед выборами

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених не поддержал предложение о новом большом пакете военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Его заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Мютцених рассказал, что министр обороны Борис Писториус в четверг объявил о масштабных поставках оружия в Украину, которые были запланированы в предыдущем бюджете.

"Выделение дополнительных бюджетных средств через парламент незадолго до выборов в Бундестаг, чтобы поставить будущее правительство перед свершившимся фактом – это не соответствует нашей демократии и вряд ли может быть оправдано с юридической и политической точек зрения", – сказал представитель СДПГ.

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По данным издания Spiegel, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать предоставление Украине наиболее необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.

По мнению Писториуса и Бербок, это было бы важным сигналом для Украины, что немецкая помощь не уменьшится.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц не дает согласия на новый большой пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Между тем СМИ сообщили, что в первом полугодии 2025 года Германия готовится передать Украине существенные пакеты военной помощи, в которые в частности войдут танки Leopard, боевые машины пехоты Marder и другое вооружение.