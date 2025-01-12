В Норвегии перевернулся туристический автобус, оказавшись частично в воде

На норвежских Лофотенских островах попал в аварию туристический автобус с латвийской регистрацией, пострадали шесть пассажиров.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Авария произошла утром 12 января на Лофотенских островах. Автобус с 27 пассажирами, который двигался по трассе над водой, перевернулся и оказался частично в воде.

Trude Furuly / NRK

Впоследствии в полиции сообщили, что всех пассажиров и водителя успешно эвакуировали. Шестерых пострадавших отправили в больницы, остальных забрали с места происшествия другим автобусом в ближайший город.

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Дорожные условия на месте были сложными – после значительного снегопада в субботу началась оттепель и ледяной дождь.

Дополнительную угрозу создает специфический для этой местности ветер с гор. По словам водителя автобуса, который уже общался с журналистами местного издания Lofotposten, это было ключевой причиной аварии.

"Когда мы заехали за поворот, неожиданно произошел очень сильный порыв ветра и автобус просто столкнуло с дороги. У меня не было никаких шансов удержать его", – сказал он.

Trude Furuly / NRK

В МИД Латвии сообщили, что в автобусе не было граждан Латвии, хотя он имеет латвийскую регистрацию, сообщает Delfi.

Пресс-секретарь ведомства Диана Эглите отметила, что латвийское посольство в Норвегии связалось с полицией и там им сообщили, что пассажиры и водитель не являются латвийскими гражданами. Организатором поездки была туристическая фирма из другой страны, которая арендовала для этого латвийский автобус.

Похожая авария в этом же регионе произошла также в конце декабря – тогда перевернулся автобус с почти 60 пассажирами, три человека погибли.

Также в декабре самолет норвежской компании, который садился в городе Молде на берегу фьорда, съехал с полосы и чуть не оказался в воде.