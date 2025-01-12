Вучич вже пропонує Белград для зустрічі Трампа і Путіна

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що офіційно запропонує свою країну для проведення очікуваної зустрічі обраного президента США Дональда Трампа з правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Вучич у телеефірі заявив, що Сербія зацікавлена була би прийняти зустріч лідерів США і Росії та може гарантувати їм належний рівень безпеки.

"Це країна, де президент Трамп має найбільшу у всій Європі підтримку. Немає країни, яка могла би зрівнятися із Сербією за рівнем схвалення президента Трампа… І, з іншого боку, це також країна, де дуже, дуже популярний президент Путін. Тож, я думаю, це те місце на планеті Земля, яке дуже добре підходить обом", – сказав Александар Вучич.

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Він додав, що Сербія, крім того, не входить ні до яких військових альянсів.

Як відомо, кілька днів тому обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з Владіміром Путіним. Майбутній радник з нацбезпеки Трампа каже, що той вважає зустріч з Путіним необхідною, щоб спробувати реалізувати свої плани зупинити російсько-українську війну.

У Кремлі, коментуючи цю заяву, зазначили, що російський правитель "відкритий до контактів".

Тим часом в МЗС України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.