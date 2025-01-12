Вучич уже предлагает Белград для встречи Трампа и Путина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что официально предложит свою страну для проведения ожидаемой встречи избранного президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Вучич в телеэфире заявил, что Сербия заинтересована была бы принять встречу лидеров США и России и может гарантировать им надлежащий уровень безопасности.

"Это страна, где президент Трамп имеет наибольшую во всей Европе поддержку. Нет страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню одобрения президента Трампа... И, с другой стороны, это также страна, где очень, очень популярен президент Путин. Поэтому, я думаю, это то место на планете Земля, которое очень хорошо подходит обоим", – сказал президент Сербии.

Реклама:

Он добавил, что Сербия, кроме того, не входит ни в какие военные альянсы.

Как известно, несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже работает над организацией встречи с Владимиром Путиным. Будущий советник по нацбезопасности Трампа говорит, что тот считает встречу с Путиным необходимой, чтобы попытаться реализовать свои планы остановить российско-украинскую войну.

В Кремле, комментируя это заявление, отметили, что российский правитель "открыт к контактам".

Между тем в МИД Украины сообщили, что Киев ожидает встречи президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.