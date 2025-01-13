Біля берегів Норвегії зафіксували землетрус магнітудою понад 4

Неподалік узбережжя Норвегії зафіксували землетрус магнітудою 4 або більше.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Дослідницьке агентство Norsar повідомило, що епіцентр розташовувався у Північному морі біля південно-західного узбережжя Норвегії, в районі міста Олесунн, магнітуда складала 4,3.

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Норвезька національна сейсмічна мережа при університеті Бергена зареєструвала магнітуду 4.

"Поштовхи такої сили фіксуються у Норвегії в середньому близько разу на рік. Це не дуже виняткове явище, але це дещо більша магнітуда, аніж зазвичай у Норвегії", – зазначила професорка геофізики Матильда Соренсен.

Вона додала, що це один з найбільш сейсмічно активних районів на території країни.

За словами фахівців, упродовж дня ще можливі повторні поштовхи меншої сили, які можуть бути відчутними і на узбережжі.

Землетрус із меншою магнітудою у цьому ж районі Норвегії в січні 2024 року був відчутним для людей.

У Швеції кілька років тому стався рекордно сильний землетрус через рудні шахти.