Укр Рус Eng

Біля берегів Норвегії зафіксували землетрус магнітудою понад 4

Новини — Понеділок, 13 січня 2025, 10:27 — Марія Ємець

Неподалік узбережжя Норвегії зафіксували землетрус магнітудою 4 або більше.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

Дослідницьке агентство Norsar повідомило, що епіцентр розташовувався у Північному морі біля південно-західного узбережжя Норвегії, в районі міста Олесунн, магнітуда складала 4,3. 

Один з відомих льодовиків Норвегії розтанув настільки, що "сховався" від туристів

Реклама:

Норвезька національна сейсмічна мережа при університеті Бергена зареєструвала магнітуду 4. 

"Поштовхи такої сили фіксуються у Норвегії в середньому близько разу на рік. Це не дуже виняткове явище, але це дещо більша магнітуда, аніж зазвичай у Норвегії", – зазначила професорка геофізики Матильда Соренсен. 

Вона додала, що це один з найбільш сейсмічно активних районів на території країни. 

За словами фахівців, упродовж дня ще можливі повторні поштовхи меншої сили, які можуть бути відчутними і на узбережжі. 

Землетрус із меншою магнітудою у цьому ж районі Норвегії в січні 2024 року був відчутним для людей. 

У Швеції кілька років тому стався рекордно сильний землетрус через рудні шахти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія
Реклама: