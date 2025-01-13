У берегов Норвегии зафиксировали землетрясение магнитудой более 4

Недалеко от побережья Норвегии зафиксировали землетрясение магнитудой 4 или более.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Исследовательское агентство Norsar сообщило, что эпицентр располагался в Северном море у юго-западного побережья Норвегии, в районе города Олесунн, магнитуда составляла 4,3.

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Норвежская национальная сейсмическая сеть при университете Бергена зарегистрировала магнитуду 4.

"Толчки такой силы фиксируются в Норвегии в среднем раз в год. Это не очень исключительное явление, но это несколько большая магнитуда, чем обычно в Норвегии", – отметила профессор геофизики Матильда Соренсен.

Она добавила, что это один из самых сейсмически активных районов на территории страны.

По словам специалистов, в течение дня еще возможны повторные толчки меньшей силы, которые могут быть ощутимыми и на побережье.

Землетрясение с меньшей магнитудой в этом же районе Норвегии в январе 2024 года было ощутимым для людей.

В Швеции несколько лет назад произошло рекордно сильное землетрясение из-за рудных шахт.