Ексміністр оборони Британії – за запрошення України у НАТО і участь Лондона в "ініціативі Макрона"

Попередній міністр оборони Британії Грант Шаппс висловився за запрошення України до НАТО та участь Лондона у можливому військовому контингенті союзників, який обговорюють як складову гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Шаппс, який очолював Міноборони в останньому уряді консерваторів перед приходом до влади лейбористів, сказав, що виступає за участь Британії у потенційному контингенті західних партнерів та що це лише мінімум того, що потребує Україна.

"Участь британських військових у повоєнних миротворчих силах – це, звісно, було б добре, але це лиш мінімум того, чого справді потребує Україна. Україна бореться не лише за своє виживання, а й за цінності свободи й суверенітету, наріжні камені глобальної безпеки.

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Британія була серед лідерів підтримки України в опорі варварському і протиправному вторгненню Путіна, і зараз ми маємо взяти на себе лідерство у тому, щоб запропонувати їй конкретний, однозначний шлях до вступу у НАТО. Щось менше було би зрадою сміливого опору України і принципів, про підтримку яких ми заявляємо", – заявив Шаппс.

Також він покритикував прем’єра Кіра Стармера за те, що той ще не бував в Україні з моменту вступу на цю посаду.

Сер Гевін Вільямсон, який очолював Міноборони Британії у 2017-2019 роках в уряді Терези Мей, заявив, що участь Лондона у потенційному західному контингенті "точно те, що я б підтримав".

"Звісно, усіх хочуть досягти ситуації, коли в Україні відновився мир, і гарантувати, що це буде в інтересах України. Але потрібно чимось підкріпити той мир і безпеку України, і для цього треба реальні, "фізичні" зобов’язання", – зауважив ексміністр.

Він нагадав про те, що між Україною і Росією вже були "Мінські угоди", але врешті це закінчилося повномасштабним нападом Росії.

"Тож на майбутнє абсолютно необхідно, щоб безпеку України підкріплювали інші – чи у рамках НАТО, чи такими країнами як Британія, яких можна вважати надійними партнерами", – зазначив Гевін Вільямсон.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, що прем’єр Британії Кір Стармер планує візит в Україну найближчим часом і темою обговорень буде, серед іншого, ідея президента Франції про західний військовий контингент в Україні як складову гарантій безпеки.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон і Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, відомо, що Україна була центральною темою їхньої розмови.

Відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, Зеленський сказав, що вважає розгортання іноземних контингентів в Україні одним з найкращих інструментів примусу Росії до миру.