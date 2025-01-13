Предыдущий министр обороны Великобритании Грант Шаппс высказался за приглашение Украины в НАТО и участие Лондона в возможном военном контингенте союзников, который обсуждают как составляющую гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Шаппс, который возглавлял Минобороны в последнем правительстве консерваторов перед приходом к власти лейбористов, сказал, что выступает за участие Великобритании в потенциальном контингенте западных партнеров и что это лишь минимум того, в чем нуждается Украина.

"Участие британских военных в послевоенных миротворческих силах – это, конечно, было бы хорошо, но это лишь минимум того, в чем действительно нуждается Украина. Украина борется не только за свое выживание, но и за ценности свободы и суверенитета, краеугольные камни глобальной безопасности.

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Великобритания была среди лидеров поддержки Украины в сопротивлении варварскому и противоправному вторжению Путина, и сейчас мы должны взять на себя лидерство в том, чтобы предложить ей конкретный, однозначный путь к вступлению в НАТО. Что-то меньшее было бы предательством смелого сопротивления Украины и принципов, о поддержке которых мы заявляем", – заявил Шаппс.

Также он покритиковал премьера Кира Стармера за то, что тот еще не бывал в Украине с момента вступления на эту должность.

Сэр Гэвин Уильямсон, который возглавлял Минобороны Великобритании в 2017-2019 годах в правительстве Терезы Мэй, заявил, что участие Лондона в потенциальном западном контингенте "точно то, что я бы поддержал".

"Конечно, все хотят достичь ситуации, когда в Украине восстановился мир, и гарантировать, что это будет в интересах Украины. Но нужно чем-то подкрепить тот мир и безопасность Украины, и для этого надо реальные, "физические" обязательства", – отметил экс-министр.

Он напомнил о том, что между Украиной и Россией уже были "Минские соглашения", но в конце это закончилось полномасштабным нападением России.

"Поэтому на будущее абсолютно необходимо, чтобы безопасность Украины подкрепляли другие – или в рамках НАТО, или такими странами как Великобритания, которых можно считать надежными партнерами", – отметил Гэвин Уильямсон.

Напомним, СМИ узнали, что премьер Британии Кир Стармер планирует визит в Украину в ближайшее время и темой обсуждений будет, среди прочего, идея президента Франции о западном военном контингенте в Украине как составляющей гарантий безопасности.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров, известно, что Украина была центральной темой их разговора.

Открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января, Зеленский сказал, что считает развертывание иностранных контингентов в Украине одним из лучших инструментов принуждения России к миру.