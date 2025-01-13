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США передали Україні обладнання для покращення роботи медичних складів

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Новини — Понеділок, 13 січня 2025, 13:15 — Уляна Кричковська

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило електричні вилочні навантажувачі та гідравлічні ручні візки для підприємства "Медичні закупівлі України".

Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіли в агентстві, США передали два електричні вилочні навантажувачі, чотири гідравлічні ручні візки й гідравлічний платформний візок державному підприємству "Медичні закупівлі України" для покращення роботи складів. 

"Це обладнання допомагає доставляти життєво важливі ліки медзакладам України", – розповіли там.

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В середині грудня інформували, що USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури.

Нещодавно USAID доставило ремонтні матеріали для енергетиків, аби допомогти запустити газовидобувне підприємство у Полтавській області.

Зазначимо, 12 січня інформували, що USAID доставило громадам Запорізької області 74 зарядні станції, які допоможуть забезпечити роботу органів влади навіть під час тривалих відключень електроенергії.

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