США передали Україні обладнання для покращення роботи медичних складів
Новини — Понеділок, 13 січня 2025, 13:15 —
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило електричні вилочні навантажувачі та гідравлічні ручні візки для підприємства "Медичні закупівлі України".
Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як розповіли в агентстві, США передали два електричні вилочні навантажувачі, чотири гідравлічні ручні візки й гідравлічний платформний візок державному підприємству "Медичні закупівлі України" для покращення роботи складів.
"Це обладнання допомагає доставляти життєво важливі ліки медзакладам України", – розповіли там.
.@USAID delivered 2 electric forklifts, 4 hydraulic hand trucks, & a hydraulic trolley to Medical Procurement of Ukraine to strengthen its warehouse operations. This equipment helps get vital medicines to Ukraine’s healthcare facilities. See them in action!@MSHHealthImpact pic.twitter.com/HygSj3WZY0– USAID Ukraine (@USAIDUkraine) January 13, 2025
В середині грудня інформували, що USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури.
Нещодавно USAID доставило ремонтні матеріали для енергетиків, аби допомогти запустити газовидобувне підприємство у Полтавській області.
Зазначимо, 12 січня інформували, що USAID доставило громадам Запорізької області 74 зарядні станції, які допоможуть забезпечити роботу органів влади навіть під час тривалих відключень електроенергії.