США передали Україні обладнання для покращення роботи медичних складів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило електричні вилочні навантажувачі та гідравлічні ручні візки для підприємства "Медичні закупівлі України".

Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіли в агентстві, США передали два електричні вилочні навантажувачі, чотири гідравлічні ручні візки й гідравлічний платформний візок державному підприємству "Медичні закупівлі України" для покращення роботи складів.

"Це обладнання допомагає доставляти життєво важливі ліки медзакладам України", – розповіли там.

