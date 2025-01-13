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США передали Украине оборудование для улучшения работы медицинских складов

Новости — Понедельник, 13 января 2025, 13:15 — Уляна Кричковская

Агентство США по международному развитию (USAID) доставило электрические вилочные погрузчики и гидравлические ручные тележки для предприятия "Медицинские закупки Украины".

Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказали в агентстве, США передали два электрических вилочных погрузчика, четыре гидравлические ручные тележки и гидравлическую платформенную тележку государственному предприятию "Медицинские закупки Украины" для улучшения работы складов.

"Это оборудование помогает доставлять жизненно важные лекарства медучреждениям Украины", – рассказали там.

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В середине декабря информировали, что USAID передало 10 автономных сварочных аппаратов, которые помогут в быстром ремонте украинской энергетической инфраструктуры.

Недавно USAID доставило ремонтные материалы для энергетиков, чтобы помочь запустить газодобывающее предприятие в Полтавской области.

Отметим, 12 января информировали, что USAID доставило громадам Запорожской области 74 зарядные станции, которые помогут обеспечить работу органов власти даже во время длительных отключений электроэнергии.

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США
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