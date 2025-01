США передали Украине оборудование для улучшения работы медицинских складов

Агентство США по международному развитию (USAID) доставило электрические вилочные погрузчики и гидравлические ручные тележки для предприятия "Медицинские закупки Украины".

Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказали в агентстве, США передали два электрических вилочных погрузчика, четыре гидравлические ручные тележки и гидравлическую платформенную тележку государственному предприятию "Медицинские закупки Украины" для улучшения работы складов.

"Это оборудование помогает доставлять жизненно важные лекарства медучреждениям Украины", – рассказали там.

.@USAID delivered 2 electric forklifts, 4 hydraulic hand trucks, & a hydraulic trolley to Medical Procurement of Ukraine to strengthen its warehouse operations. This equipment helps get vital medicines to Ukraine’s healthcare facilities. See them in action!@MSHHealthImpact pic.twitter.com/HygSj3WZY0