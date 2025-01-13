У Франції заявили про рекордні 47 тонн кокаїну, вилучені за 11 місяців минулого року
Вилучення кокаїну у Франції подвоїлося в порівнянні з 2023 роком, до рекорду.
Про це заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Майже 47 тонн кокаїну було вилучено французькими антинаркотичними службами за перші 11 місяців 2024 року, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.
"Це історичний, рекордний показник", – сказав міністр, відвідуючи Гавр, де в кінці грудня відбулося велике вилучення кокаїну.
За один рік вилучення кокаїну зросло більш ніж удвічі, оскільки за весь 2023 рік було вилучено "23 тонни", нагадав міністр.
"За десять років ми спостерігаємо десятикратне збільшення вилучень кокаїну", – додав він.
Вилучення наркотиків, навіть у великих масштабах, мало впливають на незаконний обіг, зазначають фахівці, і вони становлять лише незначну частину того, що насправді потрапляє і циркулює у Франції.
Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.
Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.