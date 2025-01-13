У Франції заявили про рекордні 47 тонн кокаїну, вилучені за 11 місяців минулого року

Вилучення кокаїну у Франції подвоїлося в порівнянні з 2023 роком, до рекорду.

Про це заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Майже 47 тонн кокаїну було вилучено французькими антинаркотичними службами за перші 11 місяців 2024 року, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.

"Це історичний, рекордний показник", – сказав міністр, відвідуючи Гавр, де в кінці грудня відбулося велике вилучення кокаїну.

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За один рік вилучення кокаїну зросло більш ніж удвічі, оскільки за весь 2023 рік було вилучено "23 тонни", нагадав міністр.

"За десять років ми спостерігаємо десятикратне збільшення вилучень кокаїну", – додав він.

Вилучення наркотиків, навіть у великих масштабах, мало впливають на незаконний обіг, зазначають фахівці, і вони становлять лише незначну частину того, що насправді потрапляє і циркулює у Франції.

Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.