Во Франции заявили о рекордных 47 тоннах кокаина, изъятых за 11 месяцев прошлого года

Изъятие кокаина во Франции удвоилось по сравнению с 2023 годом, до рекорда.

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Почти 47 тонн кокаина было изъято французскими антинаркотическими службами за первые 11 месяцев 2024 года, что вдвое больше, чем в 2023 году.

"Это исторический, рекордный показатель", – сказал министр, посещая Гавр, где в конце декабря произошло крупное изъятие кокаина.

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За один год изъятие кокаина выросло более чем вдвое, поскольку за весь 2023 год было изъято "23 тонны", напомнил министр.

"За десять лет мы наблюдаем десятикратное увеличение изъятий кокаина", – добавил он.

Изъятия наркотиков, даже в больших масштабах, мало влияют на незаконный оборот, отмечают специалисты, и они составляют лишь незначительную часть того, что на самом деле попадает и циркулирует во Франции.

В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом по наркотикам.