Президент Литви: заяви Трампа неприйнятні у XXI столітті

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок назвав неприйнятними висловлювання новообраного президента США Дональда Трампа про взяття під контроль Гренландії і закликав до поваги до суверенітету.

Слова Науседи журналістам наводить LRT, пише "Європейська правда".

У контексті заяв Трампа щодо намірів придбати Гренландію Науседа сказав, що XIX століття було останньою епохою, коли території купувалися і продавалися.

"Наразі ми бачимо заяви, які ставлять під сумнів державні кордони. Це неприйнятно у XXI столітті", – заявив президент Литви журналістам.

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"Сьогодні ми живемо у XXI столітті, і ми повинні поважати територіальну цілісність і суверенітет, особливо всесвітньо визнаних держав, які дотримуються демократичних принципів. Тому давайте розглядати це як непорозуміння", – сказав він.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб США контролювали Гренландію і Панамський канал. У минулому Трамп також погрожував накласти високі тарифи на Данію, якщо вона відмовиться передати свою автономну територію США.

Данія заявила, що відкрита до переговорів зі США про свої інтереси в Арктиці, але підкреслює, що "Гренландія належить гренландцям".

Тим часом колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила журналістам у понеділок, що висловлювання Трампа її не турбують, і що до них слід ставитися спокійно. За її словами, насправді важливі дії президента.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізналися, що Данія надіслала команді Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

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