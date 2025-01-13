Президент Литвы: заявления Трампа неприемлемы в XXI веке

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник назвал неприемлемыми высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа о взятии под контроль Гренландии и призвал к уважению к суверенитету.

Слова Науседы журналистам приводит LRT, пишет "Европейская правда".

В контексте заявлений Трампа о намерениях приобрести Гренландию Науседа сказал, что XIX век был последней эпохой, когда территории покупались и продавались.

"Сейчас мы видим заявления, которые ставят под сомнение государственные границы. Это неприемлемо в XXI веке", – заявил президент Литвы журналистам.

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"Сегодня мы живем в XXI веке, и мы должны уважать территориальную целостность и суверенитет, особенно всемирно признанных государств, которые придерживаются демократических принципов. Поэтому давайте рассматривать это как недоразумение", – сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы США контролировали Гренландию и Панамский канал. В прошлом Трамп также угрожал наложить высокие тарифы на Данию, если она откажется передать свою автономную территорию США.

Дания заявила, что открыта к переговорам с США о своих интересах в Арктике, но подчеркивает, что "Гренландия принадлежит гренландцам".

Между тем бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам в понедельник, что высказывания Трампа ее не беспокоят, и что к ним следует относиться спокойно. По ее словам, на самом деле важны действия президента.

Напомним, недавно СМИ узнали, что Дания направила команде Трампа частные сообщения, в которых выразила готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

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