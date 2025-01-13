ЗМІ: РФ помстилася віцеканцлерці МЗС Естонії за анулювання візи Захаровій

Росія внесла віцеканцлерку з глобальних питань МЗС Естонії Мінну-Лійну Лінд до списку осіб, яким заборонено в'їзд до РФ.

Про це повідомило російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на високопоставлене джерело в Москві, передає "Європейська правда".

За його словами, Лінд закрили в'їзд у Росію у відповідь на анулювання візи офіційного представника російського дипвідомства Марії Захарової перед нарадою міністрів закордонних справ ОБСЄ на початку грудня 2024 року, про яке стало відомо напередодні заходу.

"Віцеканцлерку з глобальних питань МЗС Естонії Мінну-Лійну Лінд, відому своєю системною русофобією, занесено до переліку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії.

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Це рішення – "привіт" Таллінну з Москви у зв'язку з продавленим Естонією анулюванням мальтійської візи офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, про що стало відомо буквально напередодні вильоту російської делегації для участі в нараді міністрів закордонних справ ОБСЄ на початку грудня минулого року", – заявив співрозмовник агентства.

Як повідомляли німецькі ЗМІ, Мальта анулювала візу Захарової, оскільки зроблений для неї виняток, який дозволив їй в'їзд до Європейського союзу, оскаржили Естонія, Латвія і Литва.

Захарова стверджувала, що рада забороні на вʼїзд до Мальти для участі в зустрічі ОБСЄ.