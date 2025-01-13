СМИ: РФ отомстила вице-канцлеру МИД Эстонии за аннулирование визы Захаровой

Россия внесла вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии Минну-Лийну Линд в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Об этом сообщило российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве, передает "Европейская правда".

По его словам, Линд закрыли въезд в Россию в ответ на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря 2024 года, о котором стало известно накануне мероприятия.

"Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию.

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Это решение – "привет" Таллинну из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чем стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря прошлого года", – заявил собеседник агентства.

Как сообщали немецкие СМИ, Мальта аннулировала визу Захаровой, поскольку сделанное для нее исключение, которое позволило ей въезд в Европейский союз, оспорили Эстония, Латвия и Литва.

Захарова утверждала, что рада запрету на въезд на Мальту для участия во встрече ОБСЕ.