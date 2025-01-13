У Чехії збільшили вирок ексвійськовому, засудженому за мародерство в Україні

Апеляційний суд Чехії збільшив вирок 28-річному колишньому військовослужбовцю Філіпу Сіману, засудженому за мародерство і пограбування загиблих в Україні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Апеляція збільшила Сіману вирок – замість семи років позбавлення волі за мародерство в Україні він відбуватиме вісім.

Суд також визнав чоловіка винним у службі в іноземних збройних силах. Празький міський суд першої інстанції, який ухвалював вирок, не погодився з цим звинуваченням.

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За сукупністю звинувачень Сіману загрожувало до 20 років увʼязнення, але враховуючи його попередню хорошу характеристику, апеляційний суд обрав нижню межу покарання – вісім років позбавлення волі.

"Той факт, що громадянин Чехії служить у дружній армії іноземної держави, не означає, що він не несе кримінальної відповідальності за службу в іноземних військах", – заявив суддя-доповідач у справі Давид Протива.

Нагадаємо, Філіп Сіман поїхав до України наприкінці березня 2022 року й приєднався до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ", у складі якого служив в Ірпені та Бучі.

Як встановив суд, Сіман виконуючи накази та у вільний час, привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів – наприклад обручки, інші ювелірні прикраси, злитки золота та срібла, а також готівку.

У квітні 2022 року Сіман був затриманий українською армією і згодом повернувся в Чехію.

Прокурор вимагав для чоловіка 10 років ув'язнення.