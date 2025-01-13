В Чехии увеличили приговор экс-военному, осужденному за мародерство в Украине

Апелляционный суд Чехии увеличил приговор 28-летнему бывшему военнослужащему Филиппу Симану, осужденному за мародерство и ограбление погибших в Украине.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Апелляция увеличила Симану приговор – вместо семи лет лишения свободы за мародерство в Украине он будет отбывать восемь.

Суд также признал мужчину виновным в службе в иностранных вооруженных силах. Пражский городской суд первой инстанции, который выносил приговор, не согласился с этим обвинением.

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По совокупности обвинений Симану грозило до 20 лет заключения, но учитывая его предыдущую хорошую характеристику, апелляционный суд избрал нижний предел наказания – восемь лет лишения свободы.

"Тот факт, что гражданин Чехии служит в дружественной армии иностранного государства, не означает, что он не несет уголовной ответственности за службу в иностранных войсках", – заявил судья-докладчик по делу Давид Протива.

Напомним, Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь", в составе которого служил в Ирпене и Буче.

Как установил суд, Симан выполняя приказы и в свободное время, присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат – например обручальные кольца, другие ювелирные украшения, слитки золота и серебра, а также наличные.

В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.

Прокурор требовал для мужчины 10 лет заключения.