В Чехии увеличили приговор экс-военному, осужденному за мародерство в Украине
Апелляционный суд Чехии увеличил приговор 28-летнему бывшему военнослужащему Филиппу Симану, осужденному за мародерство и ограбление погибших в Украине.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Апелляция увеличила Симану приговор – вместо семи лет лишения свободы за мародерство в Украине он будет отбывать восемь.
Суд также признал мужчину виновным в службе в иностранных вооруженных силах. Пражский городской суд первой инстанции, который выносил приговор, не согласился с этим обвинением.
По совокупности обвинений Симану грозило до 20 лет заключения, но учитывая его предыдущую хорошую характеристику, апелляционный суд избрал нижний предел наказания – восемь лет лишения свободы.
"Тот факт, что гражданин Чехии служит в дружественной армии иностранного государства, не означает, что он не несет уголовной ответственности за службу в иностранных войсках", – заявил судья-докладчик по делу Давид Протива.
Напомним, Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь", в составе которого служил в Ирпене и Буче.
Как установил суд, Симан выполняя приказы и в свободное время, присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат – например обручальные кольца, другие ювелирные украшения, слитки золота и серебра, а также наличные.
В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.
Прокурор требовал для мужчины 10 лет заключения.