Украина, Румыния и Болгария согласовали взаимодействие по экологическому бедствию в Черном море

Украина, Румыния и Болгария согласовали совместные шаги для взаимодействия с международными институтами по масштабной экологической катастрофе в Черном море, вызванной загрязнением мазутом после аварии российских танкеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в Facebook.

На онлайн-встрече руководителей профильных министерств трех государств речь шла о том, что остается проблемой отсутствие верифицированных данных о последствиях аварии российских танкеров 15 декабря 2024 года и дальнейшего распространения мазута в акватории Черного моря.

Доступ к информации об этой ситуации есть только с помощью крымских локальных медиа и ограниченного количества спутниковых снимков. На сегодня снимки демонстрируют, что загрязнение российским мазутом достигло города Евпатория, отметила Гринчук.

Реклама:

По предварительным подсчетам экоинспекторов, утечка мазута нанесла экосистеме Черного моря материальный ущерб на сумму более 14 млрд долларов США.

На встрече договорились координировать совместные усилия по ограничению выхода в Черное море устаревшего флота РФ, который создает потенциальные угрозы для морской экосистемы.

Украина уже обратилась по этому поводу в соответствующие секретариаты конвенций ООН, UNEP, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Международной морской организации (IMO). Также готовится обращение в Европейскую комиссию по этому делу.

"Ждем жесткой реакции мирового сообщества. Это уже не первая подобная ситуация с российскими танкерами. РФ игнорирует международное морское право. Поэтому проигнорировать эту аварию сейчас – значит позволить ее повторение в будущем", – отметила Гринчук.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров усилить противодействие российскому "теневому флоту " танкеров после аварии таких судов в Черном море, что повлекло экологическую катастрофу в регионе.

В Керченском проливе утром 15 декабря затонули два российских танкера, "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Их разломало пополам, и мазут начал вытекать в воду.