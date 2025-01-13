Шольц отверг призыв Трампа к увеличению расходов на оборону НАТО до 5% ВВП

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону как минимум до 5% от ВВП.

Как пишет "Европейская правда" об этом Шольц на предвыборном мероприятии в городе Билефельд в понедельник, его цитирует DW.

Германия только в прошлом году достигла текущего целевого показателя НАТО в 2% от ВВП, впервые со времен окончания холодной войны.

"Пять процентов – это более 200 миллиардов евро в год, а федеральный бюджет даже не составляет 500 миллиардов евро", – сказал Шольц.

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"Это стало бы возможным только при условии значительного повышения налогов или значительного сокращения многих важных для нас вещей", – добавил он, настаивая на том, что он не допустит сокращения пенсий, финансирования местного самоуправления или транспортной инфраструктуры.

Шольц пообещал, что страна удержит нынешний уровень оборонных расходов.

"Я гарантирую, что мы и в дальнейшем будем тратить 2% нашего экономического производства на оборону", – сказал он.

Недавно Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

Перед тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа".