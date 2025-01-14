В Нидерландах призвали освободить 1300 политзаключенных в Беларуси

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп призвал немедленно освободить более 1300 политических заключенных в Беларуси.

Об этом он написал в X (Twitter) после встречи с лидером объединенной беларусской оппозиции Светланой Тихановской, передает "Европейская правда".

Как рассказал Вельдкамп, с Тихановской они пообщались в Гааге.

Он акцентировал на важности свободных и демократических так называемых выборов президента в стране и заверил, что правозащитники и свободные СМИ могут и в дальнейшем рассчитывать на поддержку.

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Глава МИД страны не обошел вопрос политических заключенных в Беларуси и призвал к немедленному освобождению.

"Нидерланды также призывают к немедленному освобождению режимом более 1300 политических заключенных", – заявил Вельдкамп.

Отметим, 9 января суд в Беларуси присудил четыре года заключения сотруднику представительства Европейского Союза в стране Николаю Хило.

Хило находился под стражей с апреля 2024 года, когда его задержали белорусские спецслужбы у здания представительства ЕС.

По информации беларусского правозащитного центра "Вясна", который называет Хило политзаключенным, мужчину могли обвинить в оскорблении беларусского диктатора Александра Лукашенко.

По оценкам "Вясны", около 1300 человек в Беларуси могут считаться политическими заключенными. В то же время в последние месяцы Лукашенко помиловал часть из них.

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