Німецькі консерватори звинуватили Шольца у "метаннях" щодо допомоги Україні

У суперечці щодо подальшої допомоги Україні у розмірі трьох мільярдів євро віцеголова парламентської групи опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефул критикує вагання канцлера Олафа Шольца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За його словами, ХДС був би готовий підтримати додатковий пакет допомоги Україні.

"Ми готові, але канцлер повинен знати, чого він хоче", – заявив політик.

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Вадефул звинувачує політика СДПН у тому, що він "ходить туди-сюди з цього питання" і нагадує, що Шольц у минулому поводився надто нерішуче з багатьох питань.

"Будь-яка стриманість лише заохочувала Путіна продовжувати", – додав Вадефул.

У понеділок Шольц відкинув звинувачення "Зелених" у тому, що він блокує збільшення військової допомоги Україні. Шольц чітко дав зрозуміти, що він відкидає економію в інших сферах для фінансування подальших поставок озброєнь в Україну.

Минулого тижня журнал Spiegel повідомив, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус наполягали на наданні Україні зброї на суму близько 3 мільярдів євро напередодні виборів, але Шольц заблокував цю пропозицію.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення ЗМІ про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро, але визнав, що рішення ще не ухвалено.