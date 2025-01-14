Немецкие консерваторы обвинили Шольца в "метаниях" в вопросе помощи Украине

В споре о дальнейшей помощи Украине в размере 3 млрд евро вице-председатель парламентской группы оппозиционного Христианско-демократического союза Иоганн Вадефул критикует колебания канцлера Олафа Шольца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По его словам, ХДС был бы готов поддержать дополнительный пакет помощи Украине.

"Мы готовы, но канцлер должен знать, чего он хочет", – заявил политик.

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Вадефул обвиняет политика СДПГ в том, что он "ходит туда-сюда по этому вопросу" и напоминает, что Шольц в прошлом вел себя слишком нерешительно по многим вопросам.

"Любая сдержанность только поощряла Путина продолжать", – добавил Вадефул.

В понедельник Шольц отверг обвинения "Зеленых" в том, что он блокирует увеличение военной помощи Украине. Шольц четко дал понять, что он отвергает экономию в других сферах для финансирования дальнейших поставок вооружений в Украину.

На прошлой неделе журнал Spiegel сообщил, что министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус настаивали на предоставлении Украине оружия на сумму около 3 миллиардов евро накануне выборов, но Шольц заблокировал это предложение.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро, но признал, что решение еще не принято.