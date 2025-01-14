ЗМІ: Прем'єр Франції не планує скасовувати пенсійну реформу, чого прагнуть ліві

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив лідерам партій, що не скасує пенсійну реформу президента Емманюеля Макрона, поставивши під сумнів шанси провести бюджет на 2025 рік через парламент.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в таборі Макрона, передає "Європейська правда".

Байру виголосив це повідомлення на зустрічі з лідерами партій перед ключовою промовою у вівторок, щоб викласти свої принципи правління, в якій він все ще може запропонувати відновити переговори щодо реформи в обмін на бюджетну підтримку з боку опозиційних лівих сил.

Уряд Байру, сформований минулого місяця після краху адміністрації його попередника, намагається отримати запевнення від деяких опозиційних партій, зокрема соціалістів, що вони не голосуватимуть проти бюджету на 2025 рік.

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Соціалісти, які разом з ультраправими депутатами проголосували проти попередніх бюджетних пропозицій у грудні, що призвело до падіння уряду Мішеля Барньє, поставили умовою своєї підтримки поступки щодо пенсійної реформи 2023 року.

Реформа, яку широко відкидають ліві, поступово підвищує мінімальний вік для отримання повної пенсії з 62 років до 64, щоб заощадити 17 мільярдів євро на рік.

Залишається незрозумілим, чи зможе Байру придумати способи утримати соціалістів на своїй стороні, чи ризикує повторити долю свого попередника Барньє, який був відправлений у відставку в результаті вотуму недовіри всього лише після трьох місяців перебування на посаді.

Джерело в таборі Макрона повідомило, що Байру також сказав законодавцям на закритій зустрічі, що він запропонував профспілкам і групам роботодавців відновити переговори про пенсійну реформу між собою до осені цього року.

Якщо він вирішить піти на поступки лівим, він може розлютити консервативних і центристських депутатів, які побоюються ціни будь-якого пенсійного компромісу.