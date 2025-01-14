СМИ: Премьер Франции не планирует отменять пенсионную реформу, к чему стремятся левые

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил лидерам партий, что не отменит пенсионную реформу президента Эмманюэля Макрона, поставив под сомнение шансы провести бюджет на 2025 год через парламент.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в лагере Макрона, передает "Европейская правда".

Байру произнес это сообщение на встрече с лидерами партий перед ключевой речью во вторник, чтобы изложить свои принципы правления, в которой он все еще может предложить возобновить переговоры по реформе в обмен на бюджетную поддержку со стороны оппозиционных левых сил.

Правительство Байру, сформированное в прошлом месяце после краха администрации его предшественника, пытается получить заверения от некоторых оппозиционных партий, в частности социалистов, что они не будут голосовать против бюджета на 2025 год.

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Социалисты, которые вместе с ультраправыми депутатами проголосовали против предыдущих бюджетных предложений в декабре, что привело к падению правительства Мишеля Барнье, поставили условием своей поддержки уступки по пенсионной реформе 2023 года.

Реформа, которую широко отвергают левые, постепенно повышает минимальный возраст для получения полной пенсии с 62 лет до 64, чтобы сэкономить 17 миллиардов евро в год.

Остается непонятным, сможет ли Байру придумать способы удержать социалистов на своей стороне, или рискует повторить судьбу своего предшественника Барнье, который был отправлен в отставку в результате вотума недоверия всего лишь после трех месяцев пребывания в должности.

Источник в лагере Макрона сообщил, что Байру также сказал законодателям на закрытой встрече, что он предложил профсоюзам и группам работодателей возобновить переговоры о пенсионной реформе между собой до осени этого года.

Если он решит пойти на уступки левым, он может разозлить консервативных и центристских депутатов, которые опасаются цены любого пенсионного компромисса.