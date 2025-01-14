Туск про інциденти на Балтиці: усі сліди ведуть до Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає Росію відповідальною за всі інциденти, які відбулися довкола об’єктів інфраструктури у Балтійському морі останнім часом.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск сказав під час зустрічі з журналістами на саміті НАТО в Гельсінкі у вівторок, його цитує Onet.

Глава польського уряду підкреслив, що "всі країни відчувають загрозу" у зв'язку з ситуацією, що склалась у Балтійському морі.

"Всі докази ведуть до Росії, але лише Фінляндія вирішила відреагувати правильно – затримавши корабель і частину екіпажу, розпочавши розслідування диверсії", – сказав прем'єр-міністр.

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Він зазначив, що відповіддю має стати радикальне посилення присутності НАТО у регіоні.

"У Балтійському морі, як на дні, так і на поверхні, ми маємо дуже розгалужену інфраструктуру – від кабелів і газопроводів до видобувних платформ і вітрових електростанцій. Посилення російської агресії спонукає нас до прийняття безпрецедентних рішень. У цьому випадку це радикальне посилення присутності НАТО на Балтиці", – сказав він.

Туск додав, що якщо щось станеться в польських територіальних водах, Польща без вагань зупинить корабель, причетний до цього.

Нагадаємо, 14 січня вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, у тому числі Польща, оголосили про свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря.

Лідери балтійських держав зустрілися у Гельсінкі для обговорення серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.