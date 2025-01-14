Туск об инцидентах на Балтике: все следы ведут к России

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает Россию ответственной за все инциденты, которые произошли вокруг объектов инфраструктуры в Балтийском море в последнее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск сказал во время встречи с журналистами на саммите НАТО в Хельсинки во вторник, его цитирует Onet.

Глава польского правительства подчеркнул, что "все страны чувствуют угрозу" в связи с ситуацией, сложившейся в Балтийском море.

"Все доказательства ведут к России, но только Финляндия решила отреагировать правильно – задержав корабль и часть экипажа, начав расследование диверсии", – сказал премьер-министр.

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Он отметил, что ответом должно стать радикальное усиление присутствия НАТО в регионе.

"В Балтийском море, как на дне, так и на поверхности, мы имеем очень разветвленную инфраструктуру – от кабелей и газопроводов до добывающих платформ и ветровых электростанций. Усиление российской агрессии побуждает нас к принятию беспрецедентных решений. В этом случае это радикальное усиление присутствия НАТО на Балтике", – сказал он.

Туск добавил, что если что-то произойдет в польских территориальных водах, Польша без колебаний остановит корабль, причастный к этому.

Напомним, 14 января восемь государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, в том числе Польша, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря.

Лидеры балтийских государств встретились в Хельсинки для обсуждения серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.