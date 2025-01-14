Блінкен представить план для післявоєнної Гази, покликаний бути орієнтиром для Трампа

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок представить план відновлення і управління сектором Гази після війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

Блінкен сподівається, що його план стане відправною точкою для будь-якого майбутнього плану щодо сектора Гази, в тому числі для нової адміністрації Трампа.

Блінкен викладе свій план у промові в Атлантичній раді у вівторок вранці на тлі зусиль, спрямованих на укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню. Новообраний президент Трамп заявив в понеділок в інтерв'ю Newsmax, що Ізраїль і ХАМАС "дуже близькі" до укладення угоди.

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План Блінкена став суперечливим питанням всередині Державного департаменту і джерелом запеклої внутрішньої боротьби. Деякі чиновники Держдепу були стурбовані, що план буде служити інтересам прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і маргіналізувати Палестинську адміністрацію.

Блінкен призначив свого радника і близького друга Джеймі Рубіна відповідальним за розробку плану. Кілька тижнів тому Рубін відвідав Ізраїль і Західний берег річки Йордан, щоб обговорити план. Американські посадовці заявили, що представники Палестинської адміністрації надали Рубіну довгий список застережень, сигналізуючи, що вони не підтримують план.

План Блінкена базується на створенні механізму управління, який включатиме залучення міжнародного співтовариства і арабських країн, які можуть також направити війська в Газу для стабілізації ситуації і доставки гуманітарної допомоги.

У промові пролунає заклик до реформи Палестинської автономії, але при цьому буде чітко зазначено, що Палестинська автономія повинна бути частиною будь-якого майбутнього уряду в Газі.

Ізраїльський уряд хоче, щоб арабські країни брали участь у післявоєнному устрої Гази, але поки що відмовляється погоджуватися на будь-який план, який передбачає залучення Палестинської автономії.

В суботу майбутній представник Трампа щодо Близького Сходу прибув до Ізраїлю, щоб домогтися укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Трамп заявляв, що хоче домогтися припинення вогню у Газі й угоди про звільнення заручників до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.