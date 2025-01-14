Блинкен представит план для послевоенной Газы, призванный быть ориентиром для Трампа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник представит план восстановления и управления сектором Газы после войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

Блинкен надеется, что его план станет отправной точкой для любого будущего плана по сектору Газы, в том числе для новой администрации Трампа.

Блинкен изложит свой план в речи в Атлантическом совете во вторник утром на фоне усилий, направленных на заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня. Новоизбранный президент Трамп заявил в понедельник в интервью Newsmax, что Израиль и ХАМАС "очень близки" к заключению соглашения.

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План Блинкена стал противоречивым вопросом внутри Государственного департамента и источником ожесточенной внутренней борьбы. Некоторые чиновники Госдепа были обеспокоены, что план будет служить интересам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и маргинализировать Палестинскую администрацию.

Блинкен назначил своего советника и близкого друга Джейми Рубина ответственным за разработку плана. Несколько недель назад Рубин посетил Израиль и Западный берег реки Иордан, чтобы обсудить план. Американские чиновники заявили, что представители Палестинской администрации предоставили Рубину длинный список оговорок, сигнализируя, что они не поддерживают план.

План Блинкена базируется на создании механизма управления, который будет включать привлечение международного сообщества и арабских стран, которые могут также направить войска в Газу для стабилизации ситуации и доставки гуманитарной помощи.

В речи прозвучит призыв к реформе Палестинской автономии, но при этом будет четко указано, что Палестинская автономия должна быть частью любого будущего правительства в Газе.

Израильское правительство хочет, чтобы арабские страны участвовали в послевоенном устройстве Газы, но пока что отказывается соглашаться на любой план, который предусматривает привлечение Палестинской автономии.

В субботу будущий представитель Трампа по Ближнему Востоку прибыл в Израиль, чтобы добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Трамп заявлял, что хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.