Правительство Швеции предлагает ужесточить требования для предоставления гражданства
Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл во вторник, 14 января, заявил о намерениях ужесточить требования к предоставлению гражданства после подготовки соответствующего правительственного отчета.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в шведском правительстве.
Отчет, подготовленный по поручению правительства Швеции, содержит предложения, направленные на укрепление статуса гражданства и повышение способности человека активно участвовать в жизни общества.
"Сейчас мы ужесточаем требования, чтобы стать гражданином Швеции означало больше", – заявил Форсселл на пресс-конференции.
Предложения отчета предусматривают требование относительно длительного периода проживания в Швеции – он возрастет с 5 до 8 лет – и более строгие требования относительно так называемого "честного образа жизни" для получения шведского гражданства.
Последнее означает, среди прочего, что время, которое должно пройти, прежде чем проситель о гражданстве Швеции, ранее совершивший преступление, может быть принят в шведское гражданство, будет продлен.
В отчете предлагается, чтобы поправки относительно приобретения гражданства Швеции вступили в силу 1 июня 2026 года.
После большого наплыва искателей убежища в Швецию во время большой волны мигрантов в 2015 году левые и правые правительства, сменявшие друг друга, ужесточили правила иммиграции и предоставления убежища.
Правоцентристское правительство меньшинства премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона ввело еще более жесткие ограничения после того, как пришло к власти в 2022 году.