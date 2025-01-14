Міноборони Литви пропонує почати вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Міністерство оборони Литви офіційно запропонувало ініціювати вихід з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни, з метою посилення національної оборони і заходів стримування.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

Міністерство національної оборони Литви повідомило, що пропонує спочатку обговорити можливий вихід з Оттавської конвенції в Раді оборони країни з метою забезпечення широкого політичного консенсусу з цього питання.

Воно наголосило, що важливо також провести консультації з ключовими союзниками, які розгортають війська в Литві, такими як США, Німеччина та інші країни НАТО. Ці консультації допомогли б прийняти рішення, що відповідають регіональним і міжнародним оборонним інтересам.

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"Пошук єдиної позиції членів Альянсу щодо виходу з Конвенції про заборону протипіхотних мін є важливим для досягнення ефективного результату. Зараз ми наполегливо працюємо над мобілізацією лідерів для пошуку регіонального рішення", – сказала міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

Об'єднана позиція Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії і Швеції посилить стримування і продемонструє спільний підхід до принципів оборони в регіоні.

"Звичайно, навіть якщо Литва денонсує Оттавську конвенцію, вона продовжить дотримуватися визнаних принципів і норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення і методів ведення війни", – заявила Шакалієне.

Якщо Рада національної оборони схвалить вихід з Оттавської конвенції, Міністерство оборони запропонує президенту внести до Сейму пропозицію про денонсацію Оттавської конвенції.

Оттавську конвенцію 1999 року, спрямовану на ліквідацію протипіхотних мін, підписали понад 160 країн, в тому числі більшість західних держав. Вони зобов'язалися не застосовувати, не розробляти, не виробляти, не набувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати протипіхотні міни.

У січні прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас підтримав вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін.

В Офісі президента Литви заявили, що чекають узагальненої військово-політичної думки з цього приводу.