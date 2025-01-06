Прем’єр Литви підтримав відмову від заборони протипіхотних мін

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас підтримав вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Як повідомляє "Європейська правда", слова литовського прем’єра наводить LRT.

У понеділок Палуцкас проводив зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою. І хоч, за словами литовського прем’єра, питання протипіхотних мін з Науседою не обговорювалось, після зустрічі Палуцкас сказав: "Я вважаю, що ми повинні вийти (з конвенції. – Ред.)".

Він упевнений, що міністерства оборони і закордонних справ вирішать це питання.

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Тим часом міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне каже, що ще не отримала офіційної військової рекомендації щодо виходу Литви з конвенції.

Раніше вона заявляла, що така консультація була б ключовим елементом у прийнятті рішення з цього питання.

"Офіційної військової поради ще не було… Наша військова порада буде готова найближчим часом, і тоді ми матимемо офіційну позицію збройних сил", – зазначила очільниця Міноборони.

За її словами, мета полягає в тому, щоб мати спільну регіональну стратегію, і майбутні зустрічі з її колегами "дозволять обговорити це питання".

Дискусію про вихід Литви з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін раніше підтримав колишній міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Його наступниця Довіле Шакалієне раніше підтримала цю пропозицію.

Оттавську конвенцію 1999 року, спрямовану на ліквідацію протипіхотних мін, підписали понад 160 країн, в тому числі більшість західних держав. Вони зобов'язалися не застосовувати, не розробляти, не виробляти, не набувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати протипіхотні міни.

Але через повномасштабне вторгнення Росії в України у Литві заговорили про необхідність відмовитись від зобов'язань за цією конвенцією.