Минобороны Литвы предлагает начать выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Министерство обороны Литвы официально предложило инициировать выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, с целью усиления национальной обороны и мер сдерживания.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что предлагает сначала обсудить возможный выход из Оттавской конвенции в Совете обороны страны с целью обеспечения широкого политического консенсуса по этому вопросу.

Оно подчеркнуло, что важно также провести консультации с ключевыми союзниками, которые разворачивают войска в Литве, такими как США, Германия и другие страны НАТО. Эти консультации помогли бы принять решения, соответствующие региональным и международным оборонным интересам.

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"Поиск единой позиции членов Альянса по выходу из Конвенции о запрете противопехотных мин является важным для достижения эффективного результата. Сейчас мы упорно работаем над мобилизацией лидеров для поиска регионального решения", – сказала министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Объединенная позиция Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Швеции усилит сдерживание и продемонстрирует общий подход к принципам обороны в регионе.

"Конечно, даже если Литва денонсирует Оттавскую конвенцию, она продолжит придерживаться признанных принципов и норм международного гуманитарного права в отношении защиты гражданского населения и методов ведения войны", – заявила Шакалиене.

Если Совет национальной обороны одобрит выход из Оттавской конвенции, Министерство обороны предложит президенту внести в Сейм предложение о денонсации Оттавской конвенции.

Оттавскую конвенцию 1999 года, направленную на ликвидацию противопехотных мин, подписали более 160 стран, в том числе большинство западных государств. Они обязались не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.

В январе премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас поддержал выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин.

В Офисе президента Литвы заявили, что ждут обобщенного военно-политического мнения по этому поводу.