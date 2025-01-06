У президента Литви прокоментували можливість відмови від заборони протипіхотних мін

В Офісі президента Литви, коментуючи можливість виходу з конвенції щодо заборони протипіхотних мін, заявили, що чекають узагальненої військово-політичної поради з цього приводу.

Про це сказав радник литовського президента Рідас Ясюленіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він зазначив, що Міністерство оборони наразі вивчає можливість виходу з конвенції.

"Президент прагне мобілізувати всі можливі заходи для захисту держави і зміцнення можливостей Литовської армії. При цьому необхідно враховувати й інші аспекти цього питання: рішення союзників, можливі ризики та їхній контроль", – пояснив радник позицію Офісу президента.

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Оттавська конвенція 1999 року, спрямована на ліквідацію протипіхотних мін, була підписана більш ніж 160 країнами, включно з більшістю західних країн.

Угода зобов'язує не використовувати, не створювати, не виробляти, не купувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати протипіхотні міни.

Литва приєдналася до конвенції 2004 року.

Як і у випадку всіх міжнародних договорів, рішення про денонсацію Оттавської конвенції має ухвалюватися литовським Сеймом за пропозицією президента.

Дискусію про вихід Литви з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін раніше підтримав колишній міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Новий прем'єр Литви Гінтаутас Палуцкас також підтримав вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін.