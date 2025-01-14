В Нидерландах выросла поддержка обязательного военного призыва

Нидерландцы начинают больше поддерживать идею ввести обязательный призыв в армию, в то же время более половины тех, кто ему может подлежать, будет уклоняться от службы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос EenVandaag.

Если в 2024 году за восстановление срочной службы с обязательной явкой выступали 44% респондентов, в новом опросе такой шаг поддерживают 58%.

Причиной поддержки обязательного призыва нидерландцы чаще всего называли "все большую угрозу" со стороны России и неопределенность относительно отношения Дональда Трампа к НАТО.

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"Наивно думать, что без хорошей обороны у нас не будет проблем с Россией, или что другие страны решат их", – цитирует EenVandaag одного из участников.

Среди нидерландцев, которые будут подлежать обязательной службе в армии, за такой шаг выступает меньше половины – 44%.

Когда речь идет о готовности стать к оружию в кризисной ситуации, среди годных к службе в Нидерландах (от совершеннолетия и до 45 лет) пятая часть (20%) была бы готова сделать это, если бы получила повестку.

Треть (35%) молодежи хотели бы помочь в армии, если ее призовут, но только не на боевой должности, например медсестры, механика или ИТ-специалиста. 40% опрошенных признались, что вообще бы не хотели прийти по повестке.

Если бы обязательный призыв в Нидерландах объявили прямо сейчас, 54% респондентов попытались бы уклониться от нее – например, на основе религиозных убеждений или по политическим соображениям.

"Возможно, это эгоистично, но почему я должен жертвовать собой, чтобы воевать на фронте, если я считаю, что война никогда не является решением? На войне есть только проигравшие", – приводит EenVandaag слова одного из них.

В Нидерландах до сих пор существует военная служба для мужчин в возрасте 17-45 лет и для женщин в возрасте от 17 до 23 лет. Однако с 1997 года обязательная явка в армию была приостановлена: те, кто получил повестку в 17 лет, могут не являться за ней.

Напомним, в Литве с начала 2025 года стартовал обязательный призыв в армию для юношей в возрасте 18-22 лет.

Аналогичные соображения звучат и в других странах Европы.