Зеленський прийняв у Києві міністра оборони Німеччини

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 січня, провів зустріч у Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram, каналі, пише "Європейська правда".

Зеленський та Пісторіус обговорили розбудову комплексного щита протиповітряної оборони, інвестиції в українську оборонну промисловість, посилення обороноздатності України, підготовку та підтримку українських солдатів на полі бою.

"Вдячний Німеччині за її непохитну підтримку, яка не лише зміцнила оборону України, але й відіграла вирішальну роль у посиленні безпеки всієї Європи. Німеччина зробила один із найбільших внесків у захист українського неба та порятунок безлічі життів, надавши майже 16% усієї допомоги, яку отримала Україна", – повідомив Зеленський.

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Також вони обговорили координацію з партнерами для досягнення справедливого миру та підбили підсумки вчорашньої зустрічі "Групи п’яти" – міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.

У вівторок, 14 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Напередодні Пісторіус провів переговори у Варшаві з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великої Британії про подальшу допомогу Києву.

Він повідомив, що з метою посилення української артилерії передає Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155.