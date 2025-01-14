Зеленский принял в Киеве министра обороны Германии

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 января, провел встречу в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram, канале, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Писториус обсудили развитие комплексного щита противовоздушной обороны, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, усиление обороноспособности Украины, подготовку и поддержку украинских солдат на поле боя.

"Благодарен Германии за ее непоколебимую поддержку, которая не только укрепила оборону Украины, но и сыграла решающую роль в усилении безопасности всей Европы. Германия сделала один из крупнейших вкладов в защиту украинского неба и спасение множества жизней, предоставив почти 16% всей помощи, которую получила Украина", – сообщил Зеленский.

Реклама:

Также они обсудили координацию с партнерами для достижения справедливого мира и подвели итоги вчерашней встречи "Группы пяти" – министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Во вторник, 14 января, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Накануне Писториус провел переговоры в Варшаве с коллегами из Польши, Франции, Италии и Великобритании о дальнейшей помощи Киеву.

Он сообщил, что с целью усиления украинской артиллерии передает Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155.