Две крупнейшие партии Ирландии приближаются к коалиционному соглашению

Правоцентристские "Финэ Гэл" и "Фианна Файл", которые получили больше всего мест по результатам парламентских выборов в Ирландии в конце ноября, достигли прогресса в формировании коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

По словам одного из ведущих депутатов от "Финэ Гэл" Питера Берка, переговоры о коалиции еще не завершились, хотя программа правительства "должна быть опубликована в течение следующих 24 часов".

Его заявление прозвучало после сообщений в нескольких ирландских СМИ о том, что "Фине Гэл" и "Фианна Файл" заключили коалиционное соглашение.

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Партиям вместе не хватает одного мандата для большинства, поэтому они вели переговоры с семью независимыми депутатами.

Один из них Барри Хенеган сообщил Reuters, что депутаты встретятся с "Фине Гел" и "Фианна Файл" в среду, 15 января, чтобы обсудить проект коалиционного соглашения и решить, поддерживать ли его.

"Фианна Файл" и „Фине Хел" на выборах в парламент Ирландии 29 ноября получили 86 из минимально необходимых для большинства 87 мандатов.

Партии надеются подписать соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа на следующей неделе, поскольку его обещания снизить корпоративный налог и ввести тарифы представляют потенциально серьезную угрозу для ирландской экономики, ориентированной на международные компании.

Больше о результатах парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".