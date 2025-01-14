СМИ: Христя Фриланд может побороться за пост премьера Канады

Бывшая министр финансов и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд готовится объявить об участии в соревновании за пост лидера Либеральной партии, который также станет премьером из-за отставки Джастина Трюдо.

Об этом стало известно CBC News, сообщает "Европейская правда".

По информации СМИ, Фриланд официально объявит о намерении побороться за лидерство в родной партии до 20 января – когда принесет присягу избранный президент США Дональд Трамп.

Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, 16 декабря неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьером Джастином Трюдо.

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Она объяснила, что последние несколько недель у них с Трюдо возникли разногласия относительно того, как Канаде сбалансировать свои расходы, чтобы подготовиться к ожидаемым шагам новой администрации Белого дома – поскольку Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.

6 января Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии и должности премьера после того, как партия выберет ему замену. Это должно произойти 9 марта.

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