Германия передала Украине 155-мм снаряды и ударные дроны

Правительство Германии во вторник, 14 января, обновило перечень переданной Украине военной помощи, подтвердив поставки тысяч артиллерийских снарядов и дронов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно перечню, Германия с конца декабря передала Украине 20 машин с защитой от мин и засад, 14 тысяч снарядов калибра 155 мм и 19 тысяч – калибра 122 мм, а также боеприпасы для танков Leopard 1.

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Также Киев получил 600 ударных беспилотников HF-1, 50 разведывательных беспилотников VECTOR, 46 разведдронов RQ-35 HEIDRUN и 43 разведдрона SONGBIRD.

Среди другого переданного Германией оборудования и снаряжения – 11 тысяч 120-мм минометных боеприпасов, жгуты, полевые очки и шерстяные одеяла.

Кроме того, в перечне анонсировали поставку 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer и 277 машин с защитой от мин и засад, а также 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Первую из 54 этих гаубиц, которые заказала Украина, передал лично министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.